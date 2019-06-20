Başı ağrıyan çocuk hastane yolunda öldü
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, baş ağrısı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürülen Mehmet Emin Arar (11), yolda hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, baş ağrısı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürülen Mehmet Emin Arar (11), yolda hayatını kaybetti.
Olay, Körfez Güney
Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Emin Arar, iddiaya göre, başının ağrıdığını söyleyerek, evde uzanıp, dinlenmek istedi. Mehmet Emin'in ağrısının bir süre sonra artması üzerine ailesi, ilçedeki özel hastaneye götürmek için yola çıktı. Otomobille yolda ilerlerken, Mehmet Emin bir anda yakının kucağına düştü. Ailesinin çabasına rağmen Mehmet Emin hareketsiz halde yatmaya devam etti. Hastanede yapılan kontrolde, Mehmet Emin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan aile, büyük üzüntü yaşarken, baba Sunullah Arar yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Mehmet Emin Arar'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, yapılacak olan otopsi sonrası kesin ölüm nedeni belirleneceği öğrenildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kocaeli
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