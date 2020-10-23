Başı, balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Başı, balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
23.10.2020 10:40
ERZİNCAN'da başı, balkon korkuluğunun demirleri arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ERZİNCAN'da başı, balkon korkuluğunun demirleri arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün Yavuz Selim Mahallesi Öğretmen Lojmanları 2'nci kattaki dairede yaşandı. Adı açıklanmayan 6 yaşındaki çocuk, balkonda oynadağı sırada başını korkuluk demirlerinin arasına sıkıştırdı. Aile hemen itfaiye ekibini arayarak, yardım istedi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri, çocuğun zarar görmemesi ve korkmaması için başını örtü ile kapattı. Ardından da demir parmaklıkları keserek, çocuğu kurtardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın 4. kattan düşüp hayatını kaybeden Cemil Taş, milli sporcu Ayşe Taş'ın 24 yıl sonra kavuştuğu babası çıktı Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi