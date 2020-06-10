Başı balkon demirlerine sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Olay dün Fatih Mahallesi 'nde meydana geldi. 5 katlı binanın ikinci katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki Zeynep Sare Kara'nın başı, demir korkuluklara sıkıştı. Olayın ardından minik kızın ailesi durumu Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkon korkuluk demirlerini keserek, Zeynep Sare Kara'yı kurtardı. Oldukça korkan minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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