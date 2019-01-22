Son Dakika Haberleri: Başı Beşiğe Sıkışan Ayşe Miray Yaşamını Yitirdi

Başı Beşiğe Sıkışan Ayşe Miray Yaşamını Yitirdi

40 dakika önce

UŞAK'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışan 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin, yaşamını yitirdi.

Başı Beşiğe Sıkışan Ayşe Miray Yaşamını Yitirdi, System.String[]
UŞAK'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışan 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin, yaşamını yitirdi.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi'ndeki evlerinin mutfağında yemek yapan Neziha Çetin, yan odada uyuyan tek çocuğu Ayşe Miray Çetin'i kontrole gitti. Neziha Çetin, Ayşe Miray'ı başı beşik korkuluklarına sıkışmış halde, hareketsiz yatarken buldu. Anne Çetin, komşularının da yardımıyla kızının başını sıkıştığı yerden kurtarırken, bir yandan da 112 Acil Servis'ten yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Miray'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Ayşe Miray, yolda yaşamını yitirdi.

Küçük Ayşe Miray'ın cansız bedeni, savcının hastane morgundaki ön incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayşe Miray Çetin'in babası Mehmet Çetin'in olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Polis, Ayşe Miray'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:54 Kaynak: DHA

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