Başı bidona sıkışan köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, boş bidona kafası sıkışan sokak köpeğini, jandarma trafik ekipleri kurtardı.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, saat 08.00 sıralarında bir sokak köpeğinin başını boş plastik bidona sıkıştırdığını fark etti. Köpeği araçla ve yaya olarak takip eden ekipler, uzun süre yakalamak için uğraştı. Uzun çabalar sonucu köpeği yakalayan jandarma ekipleri, hayvanın başını bidondan kurtardı. Jandarmanın kurtardığı köpek tekrar yaşam alnına bırakıldı.

Jandarma ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kurtardıkları köpekle fotoğraf da çektirdi.- Afyonkarahisar