Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı

17.07.2022 14:13
Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sahipsiz bir av köpeği, başını plastik bidona sıkıştırdı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sahipsiz bir av köpeği, başını plastik bidona sıkıştırdı. Köpek, belediye ekipleri ye bilgi vermesi üzerine görevliler tarafından kurtarıldı.

İlimtepe Mahallesi mesire alanında vatandaşlar bir köpeğin kafasında pet bidonla dolaştığını gördü. Bidonu çıkartmak isteyen vatandaşlar köpeğin kaçması nedeniyle başarılı olamayınca belediyeyi arayarak yardım istedi. Barınak görevlileri kaçmaya çalışan köpeği uyuşturucu iğne ile yakaladı. Ardından köpeğin başındaki bidon kesilerek çıkartıldı. Aç ve suzuz köpeğe yiyecek ve su verildi. Ardından hayvan barınağına götürülen köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yine aynı bölgeye bırakılacağı öğrenildi.FOTOGRAFLI


YORUMLAR
500
Başkan Söğüt: 'Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir' Başkan Söğüt: 'Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir' Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: 'Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler' Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt: 'Milletimizi tarih sahnesinden silmek istediler'
Kaynak: DHA

Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:26 Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
14:21 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına tepki: Adaylığı Türkiye için felaket olur! Başarı istiyorsa Mansur Yavaş'ın önünü açsın
14:09 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 14:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement