İlimtepe Mahallesi mesire alanında vatandaşlar bir köpeğin kafasında pet bidonla dolaştığını gördü. Bidonu çıkartmak isteyen vatandaşlar köpeğin kaçması nedeniyle başarılı olamayınca belediyeyi arayarak yardım istedi. Barınak görevlileri kaçmaya çalışan köpeği uyuşturucu iğne ile yakaladı. Ardından köpeğin başındaki bidon kesilerek çıkartıldı. Aç ve suzuz köpeğe yiyecek ve su verildi. Ardından hayvan barınağına götürülen köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yine aynı bölgeye bırakılacağı öğrenildi.FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA

Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

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