Başı bidona sıkışan yavru köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başı bidona sıkışan yavru köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika

Başı bidona sıkışan yavru köpeği jandarma kurtardı

15 dakika önce

Kayseri'de başı plastik bidona sıkışan yavru köpek, jandarma personelinin yardımı ile kurtuldu.

Başı bidona sıkışan yavru köpeği jandarma kurtardı, System.String[]

Kayseri'de başı plastik bidona sıkışan yavru köpek, jandarma personelinin yardımı ile kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Akkışla ilçesine bağlı Ganişeyh Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında başı bidona sıkışmış yavru bir köpek gördü. Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek, jandarma personelinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yavru köpek daha sonra doğal yaşama bırakıldı. - KAYSERİ

Jandarma, Akkışla, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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