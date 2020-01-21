Başı bidona sıkışan yavru köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika

Başı bidona sıkışan yavru köpeği jandarma kurtardı
15 dakika önce
Kayseri'de başı plastik bidona sıkışan yavru köpek, jandarma personelinin yardımı ile kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
Kayseri'de başı plastik bidona sıkışan yavru köpek, jandarma personelinin yardımı ile kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Akkışla ilçesine bağlı Ganişeyh Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında başı bidona sıkışmış yavru bir köpek gördü. Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek, jandarma personelinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yavru köpek daha sonra doğal yaşama bırakıldı. - KAYSERİ
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