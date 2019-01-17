Son Dakika Haberleri: Başı Boş Atlar Sokak Sokak Yiyecek Aradı

Başı Boş Atlar Sokak Sokak Yiyecek Aradı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışının ardından hayvanlar zor anlar yaşıyor.

Başı Boş Atlar Sokak Sokak Yiyecek Aradı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışının ardından hayvanlar zor anlar yaşıyor. Başı boş iki at soğuk havada yiyecek bulmak için sokaklarda tur attı. Vatandaşlar tarafından poşetler içinde bırakılan yiyecekleri gören atlar bunları alıp karınlarını doyurmaya çalıştı.

Özellik kış şartlarında hayatta kalmak için mücadele veren sokak hayvanların yanı sıra başı boş sahipsiz hayvanlar da zor durumda. Atlar hem tehlike saçıyor hem de görenlerin içlerini sızlatıyor. Alanyurt'ta iki başı boş at aç olduklarından dolayı sokak sokak gezerek yiyecek aradı. Sahipsiz atlar, vatandaşlar tarafından parkın telleri üzerine poşete konularak bağlanan ekmekleri yiyerek karınlarını doyurmaya çalıştı. Bir süre sonra atlar sokaktan ayrılarak kayıplara karıştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:53 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı Türk Rapçi Çağrı, Almanya'nın Popstar'ına Damga Vurdu

Cinayet Sanığı Trans Birey Derya İçin Savcı Müebbet İstedi Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:35:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başı Boş Atlar Sokak Sokak Yiyecek Aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]