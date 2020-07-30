Başı boş gezen kurbanlık koça mahalle muhtarı sahip çıktı - Son Dakika

Başı boş gezen kurbanlık koça mahalle muhtarı sahip çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koça mahalle muhtarı sahip çıktı.

Atatürk Mahallesi çevre yolu mevkinde başı boş gezen kurbanlık koçu gören mahalle sakinlerinden Mehmet Çakmak koçu alarak Mahalle Muhtarı Şıhmahmet Özçakmağa teslim etti. Mahalle muhtarı Özçakmak kurbanlık koçun bulunması için belediye hopörlerinde anos ve 155 polis imdata haber verdiklerini, koçun sahibinin bulunmaması durumunda bir hayır kurumuna teslim edileceği söyledi.

(B.