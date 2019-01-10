Başı Boş Köpekler Öğrenciyi Hastanelik Etti
40 dakika önce
Bursa'nın Gürsu ilçesinde başı boş köpekler bir öğrenciyi yaraladı.
Bursa
'nın Gürsu
ilçesinde başı boş köpekler bir öğrenciyi yaraladı.
Dün akşam Gürsu TOKİ Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi
'nden bir kız öğrenci başı boş köpeklerin saldırısı neticesinde yaralandı. Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırılan genç kız müşahede altına alındı. Hem ilçe içinde hem de TOKİ'de başı boş köpeklerin tehlike saçtığını söyleyen vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:55 Kaynak: İHA
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