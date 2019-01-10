Son Dakika Haberleri: Başı Boş Köpekler Öğrenciyi Hastanelik Etti

Başı Boş Köpekler Öğrenciyi Hastanelik Etti

40 dakika önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde başı boş köpekler bir öğrenciyi yaraladı.

Başı Boş Köpekler Öğrenciyi Hastanelik Etti, System.String[]
Bursa'nın Gürsu ilçesinde başı boş köpekler bir öğrenciyi yaraladı.

Dün akşam Gürsu TOKİ Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi'nden bir kız öğrenci başı boş köpeklerin saldırısı neticesinde yaralandı. Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırılan genç kız müşahede altına alındı. Hem ilçe içinde hem de TOKİ'de başı boş köpeklerin tehlike saçtığını söyleyen vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Bursa, Gürsu, 3. Sayfa
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