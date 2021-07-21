Başı cam kavanoza sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

OSMANİYE'de başı cam kavanoza sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaniye Belediyesi Kademe Amirliği Bakım ve Onarım Atölyesi'nde görevli personel, çöp konteynerinin arkasında bir kedinin başının cam kavanoza sıkıştığını ve bir türlü kurtulamadığını fark etti. Kediyi bulunduğu yerden alan görevli, daha sonra İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü. Camı kırmak isteyen ekipler, kedinin zarar görmemesi için önce kavanozu koli bandıyla sardı. Özel bir aparat ile kavanozu kıran ekipler daha sonra kediyi hortumla yıkadı. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi ardından doğaya salındı.İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, vatandaşlık görevini yerine getirerek sokak canının kurtarılmasını sağlayan personele teşekkür etti.