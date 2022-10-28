Zonguldak'ta kan donduran olay! Kamyonun damperine kafası sıkışan 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta kan donduran olay! Kamyonun damperine kafası sıkışan 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi

28.10.2022 15:02
Zonguldak'ta kan donduran olay! Kamyonun damperine kafası sıkışan 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kamyonundaki molozun bir bölümü boşalmayınca damperdeki yükü kontrol etmek isteyen 3 çocuk babası Adil Yücedağ, arka kapağın aniden kapanması sonucu başının sıkışmasıyla feci şekilde can verdi.

Korubaşı Mahallesi'ndeki boş araziye öğle saatlerinde moloz getiren Adil Yücedağ, kamyonun damperini kaldırdı. Ancak molozun bir bölümü boşalmayınca yakındaki iş makinesi operatörü Ali Haydar S.'den (33) yardım istedi.

Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü öldü

KAPAK ANİDEN KAPANINCA KAFASI SIKIŞTI

Yücedağ, damperdeki durumu kontrol ederken, arka kapak aniden kapandı. Bu sırada Yücedağ'ın başı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, 3 çocuk babası Yücedağ'ın öldüğünü belirledi.

Kahreden anlar! Arkadaşının cansız bedenini gören operatör olduğu yere yığılıp kaldı

OPERATÖR FENALAŞTI

Olayın ardından fenalaşan iş makinesi operatörü Ali Haydar S., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden kareler;

Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü öldü
Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü öldü
Başı damperin arka kapağına sıkışan kamyon şoförü öldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kdz. Ereğli'de inşaatta iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı Kdz. Ereğli'de inşaatta iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı Zonguldak'ta damper kapağına sıkışan kişi öldü Zonguldak'ta damper kapağına sıkışan kişi öldü

Korubaşı, Ereğli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kan donduran olay! Kamyonun damperine kafası sıkışan 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 Zonguldak'ta kan donduran olay! Kamyonun damperine kafası sıkışan 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi
14:37 Avrupa Birliği'nden iklim değişikliğiyle mücadelede sert hamleler geliyor! Avrupa'da benzin ve dizel araçların kullanımı yasaklanıyor
13:58 ABD'de vahşet! Evden çıkmak istemeyen kiracı, ev sahibini parçalayıp buzluğa koydu
13:43 2024'ten itibaren geçerli olacak! Otomobillere alkol kilidi zorunluluğu geliyor
13:29 Elon Musk'ın kovduğu Twitter CEO'su Agrawal, 42 milyon dolar tazminat alacak
12:58 Mahkemedeki görüntüleri gündem olan CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor
12:50 İzmir Valiliği'nin 29 Ekim kutlamalarında 20 kişi kısıtlamasına İzmir Barosu'ndan sert tepki: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz
12:35 Hakan Peker'in "Vazgeçen Ben Değildim" şarkısının klibinde rol alan güzel ismin son görüntüsü ortaya çıktı
11:12 Alparslan Kuytul hakkındaki iddianame tamamlandı! 5 ayrı suçtan 38 yıl 6 ay hapsi isteniyor
10:58 İsrail Savunma Bakanı Gantz: Türkiye'yi küresel bir aktör olarak görüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 15:11:00. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kan donduran olay! Kamyonun damperine kafası sıkışan 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement