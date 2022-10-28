Yücedağ, damperdeki durumu kontrol ederken, arka kapak aniden kapandı. Bu sırada Yücedağ'ın başı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, 3 çocuk babası Yücedağ'ın öldüğünü belirledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta kan donduran olay! Kamyonun damperine kafası sıkışan 3 çocuk babası adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

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