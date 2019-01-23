Son Dakika Haberleri: Başı Demir Kapıdaki Halkaya Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekibi Kurtardı

Başı Demir Kapıdaki Halkaya Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekibi Kurtardı

36 dakika önce

BOLU'nun Çamyayla köyünde, bahçenin demir kapısındaki halkaya başı sıkışan 'Zuzu' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başı Demir Kapıdaki Halkaya Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekibi Kurtardı, System.String[]
BOLU'nun Çamyayla köyünde, bahçenin demir kapısındaki halkaya başı sıkışan 'Zuzu' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çamyayla köyünde meydana geldi. Köyde yaşayanlar, 'Zuzu' ismini verdikleri köpeğin havlama sesini duyunca dışarı çıktı. Köylüler, 'Zuzu'nun başının, bahçenin demir kapısına dekoratif amaçla konulan halkaya sıkıştığını gördü. Köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu demiri keserek, köpeği kurtardı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Bolu, İtfaiye, Güncel
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