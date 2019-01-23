Başı Demir Kapıdaki Halkaya Sıkışan Köpeği İtfaiye Ekibi Kurtardı
36 dakika önce
BOLU'nun Çamyayla köyünde, bahçenin demir kapısındaki halkaya başı sıkışan 'Zuzu' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BOLU'nun Çamyayla köyünde, bahçenin demir kapısındaki halkaya başı sıkışan 'Zuzu' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çamyayla köyünde meydana geldi. Köyde yaşayanlar, 'Zuzu' ismini verdikleri köpeğin havlama sesini duyunca dışarı çıktı. Köylüler, 'Zuzu'nun başının, bahçenin demir kapısına dekoratif amaçla konulan halkaya sıkıştığını gördü. Köpeği kendi imkanlarıyla çıkaramayan köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu demiri keserek, köpeği kurtardı.
- Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:13 Kaynak: DHA
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