Son Dakika Haberleri: Başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuk kurtarıldı
Son Dakika Güncel Başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuk kurtarıldı

Başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuk kurtarıldı

1 saat önce

Hatay'da başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.

Hatay'da başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.

Antakya ilçesinde bulunan Esentepe Mehmet Akar İlkokulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan çocuğun kafası, demir kapının parmaklıklarına sıkıştı.

Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı.

Başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuk kurtarıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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