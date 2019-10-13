Başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuk kurtarıldı
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Hatay'da başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:46 Kaynak: AA
Hatay'da başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.
Antakya ilçesinde bulunan Esentepe Mehmet Akar İlkokulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan çocuğun kafası, demir kapının parmaklıklarına sıkıştı.
Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı.
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