Son Dakika Haberleri: Başı Demir Kapıya Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Başı Demir Kapıya Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

56 dakika önce

Bolu'da bir evin bahçesindeki demir kapıda bulunan halkaya başı sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Başı Demir Kapıya Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Bolu'da bir evin bahçesindeki demir kapıda bulunan halkaya başı sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Olay, dün gece saatlerinde Bolu merkeze bağlı Çamyayla Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde vatandaşların beslediği ve 'Zuzu' ismini verdikleri köpeğin gece saatlerinde sürekli havladığını duyan vatandaşlar, sesin geldiği yere gittiler. Olay yerine giden köylüler, 'Zuzu' isimli köpeğin başının bir evin bahçe kapısında bulunan halkaya sıkıştığını ve çıkaramadığını gördüler. Köpeğin başını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan köylüler başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu demiri keserek köpeği kurtardı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Bolu, İtfaiye, 3. Sayfa
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