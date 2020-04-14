Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
AKSARAY'da, evinin balkonunda oynarken başı balkonun demir korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Muhammet Ensar Kırgın'ı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Muhammet Ensar Kargın'ın başı demir korkuluklara sıkıştı. Korkudan ağlayan çocuğunu gören babası durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun demir korkuluklarını keserek küçük Muhammet'i kurtardı.