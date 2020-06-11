Başı demir korkuluğa sıkışan Nazire'yi itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Başı demir korkuluğa sıkışan Nazire'yi itfaiyeciler kurtardı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önünde oynadığı sırada başı bahçe kapısının demir korkuluğuna sıkışan Nazire Nurpala, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önünde oynadığı sırada başı bahçe kapısının demir korkuluğuna sıkışan Nazire Nurpala, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan Nazire Nurpala'nın başı, bahçe kapısının demir korkuluğuna sıkıştı. Ailesinin durumu fark ederek, haber vermesiyle olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, korkuluk demirlerini keserek, küçük çocuğun başını sıkıştığı yerden kurtardı. Nazire Nurpala'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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