Son Dakika Haberleri: Başı Demir Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Başı Demir Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir iş yerinin önünde oyun oynarken başını demir parmaklara sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Başı Demir Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir iş yerinin önünde oyun oynarken başını demir parmaklara sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yağmur Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanının bahçesinde oynayan 5 yaşındaki çocuk, annesi kuaförde olduğu sırada başını iş yerinin önünde bulunan demir parmaklıklara sıkıştırdı.

Tüm uğraşlarına rağmen çocuğunun başını demir parmaklıklar arasından çıkaramayan anne, itfaiyeye haber verdi.

Ekipler, küçük çocuğun başını kısa sürede sıkıştığı balkon demir parmaklıktan kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:44 Kaynak: AA

Çiftlikköy, Yalova, İtfaiye, Güncel
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