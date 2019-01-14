Başı Demir Parmaklıklara Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir iş yerinin önünde oyun oynarken başını demir parmaklara sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Yalova
'nın Çiftlikköy
ilçesinde bir iş yerinin önünde oyun oynarken başını demir parmaklara sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi Yağmur Sokak'ta bulunan bir kuaför dükkanının bahçesinde oynayan 5 yaşındaki çocuk, annesi kuaförde olduğu sırada başını iş yerinin önünde bulunan demir parmaklıklara sıkıştırdı.
Tüm uğraşlarına rağmen çocuğunun başını demir parmaklıklar arasından çıkaramayan anne, itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, küçük çocuğun başını kısa sürede sıkıştığı balkon demir parmaklıktan kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:44 Kaynak: AA
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