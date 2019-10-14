Son Dakika Haberleri: Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

2 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başı demir parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde başı demir kapının parmaklıklarına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akar İlkokulunun bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan çocuğun kafası, demir kapının parmaklıklarına sıkıştı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.


Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı. - HATAY

İtfaiye, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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