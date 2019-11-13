Son Dakika Haberleri: Başı duvara sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Başı duvara sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

7 saat önce

-İtfaiye ekiplerinin güvercini kurtarması - Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen güvercin, kanadındaki yaraları tedavi edilip beslendikten sonra doğaya bırakıldı NEVŞEHİR - Nevşehir'de, başı tarihi kervansarayın duvarına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

- İtfaiye ekiplerinin güvercini kurtarması - Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen güvercin, kanadındaki yaraları tedavi edilip beslendikten sonra doğaya bırakıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de, başı tarihi kervansarayın duvarına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye Caddesi'ndeki tarihi Damat ibrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarında, başı taşların arasına sıkışmış olan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvarda can çekişen hayvana, itfaiye aracının merdiveniyle ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen güvercin, kanadındaki yaraları tedavi edilip beslendikten sonra doğaya salındı.

Başı duvara sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Nevşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:35 Kaynak: AA
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