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Başı elektrik teline temas edince, akıma kapılıp öldü
6 saat önce
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bir besihanenin çatı tadilatında çalışırken başı elektrik teline temas eden Aytekin D. (28), akıma kapılıp yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:08 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bir besihanenin çatı tadilatında çalışırken başı elektrik teline temas eden Aytekin D. (28), akıma kapılıp yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Yavaşlar köyünde meydana geldi. Bir besihanenin çatı tadilatında çalışan işçilerden Aytekin D., başı, çatının üzerinden geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapıldı. Yerde hareketsiz yatan Aytekin D.'yi fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Aytekin D., Hocalar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aytekin D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Aytekin D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
- Afyonkarahisar
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