Başı Evdeki Kaydırağın Basamaklarına Sıkıştı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, evde bulunan oyuncak kaydırağın basamaklarına başı sıkışan 2 yaşındaki Ömer Özyener, itfaiye ekibinin plastik oyuncağı esnetmesi sonucu kurtarıldı.
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi
'nde, evde bulunan oyuncak kaydırağın basamaklarına başı sıkışan 2 yaşındaki Ömer Özyener, itfaiye ekibinin plastik oyuncağı esnetmesi sonucu kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde, Körfez Mimar Sinan
Mahallesi Menderes
Caddesi'ndeki evlerinde plastik kaydırakta oyun oynayan Ömer Özyener, başını plastik kaydırağın basamaklarının arasına soktu. Küçük çocuğun başı basamakların arasında sıkışırken, ailesi itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekibi, plastik oyuncağı esneterek küçük Ömer'in başını sıkıştığı yerden çıkardı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:55 Kaynak: DHA
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