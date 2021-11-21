Başı kesilerek öldürüldü, başı bulunamadı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş'in (70) ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu. Jandarma, Keleş'in başını bulmak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Köylüler, ormanlık alandaki arazide başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi buldu. Haber verilmesiyle köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki incelemede ölen kişinin Mustafa Keleş olduğu belirlendi. Mustafa Keleş'in bugün evinden ayrıldıktan sonra öldürüldüğü saptandı. Keleş'in kayıp başının bulunması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı, olay yerinde incelemede bulunurken, köylülerin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.