BAŞI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞAN KEDİ KURTARILDI - Son Dakika

Bahçeli, yörük kızı Müslüme için talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti

Başak'ı katleden psikopatın evinin içi ürküttü! Duvarda yazanlara kimse anlam veremedi

Akhan Mahallesi'nde bugün vatandaşlar başı konserve kutusuna sıkışan kedi gördü. Kediyi yakalayan bir hayvansever, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Akhan Şubesi'ne götürdü. İtfaiye ekibi, konserve kutusunu titizlikle keserek kediyi kurtardı. Kedi tekrar sokağa bırakıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kedi tekrar sokağa bırakıldı.

Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok