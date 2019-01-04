Başı Konserve Kutusuna Sıkışan Kediyi Belediye Çalışanları Kurtardı
47 dakika önce
KONYA'nın Derebucak ilçesinde, başını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.
KONYA'nın Derebucak
ilçesinde, başını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı. Sarayönü
Mahallesi'nde teneke sesinin gelmesi belediye binası dışında olan çalışanların dikkatini çekti. Çevreyi kontrol eden belediye çalışanları sesin, başını konserve kutusunu sıkıştıran kedinin kurtulma çabaları sırasında geldiği fark etti. Çalışanların müdahale etmesiyle kedinin başındaki kutu çıkarıldı. Kutudan kurtulan kedi ise hızla uzaklaştı. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:24 Kaynak: DHA
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