Başı korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçarak kafası demir korkuluğa sıkışan kurbanlığın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan bir boğa, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Sahibi ve çevredekilerin çabası ile kafası korkuluktan çıkarIlamayan hayvanın yardımına ihbar üzerine itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, iş makinesi yardımı ile korkuluk boşluğunu genişleterek boğanın kafasını çıkardı. Kurtarılan hayvan, kesilmek üzere kesimhaneye götürüldü. - ŞANLIURFA