Başı mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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Başı mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde başı mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde başı mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akarca Mahallesi 878 Sokak'ta bir kedinin başının mama kutusuna sıkıştığını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin başını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi daha sonra sokağa bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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