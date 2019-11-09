Son Dakika Haberleri: Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

7 saat önce

DÜZCE'de, mezarlık girişindeki demir kapıya başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

DÜZCE'de, mezarlık girişindeki demir kapıya başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce Yenitaşköprü Köyü Mezarlığı'nın girişindeki demir kapıya dün akşam sokak köpeğinin başı sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekibi, demir kapıyı kesmek istedi. Ancak bu sırada korkan köpek, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. İtfaiye erleri, uzun süren çalışmalar sonunda köpeği kurtardı. Köpek mezarlığa kaçarak gözden kayboldu.


İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:16 Kaynak: DHA
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