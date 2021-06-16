BARTIN'ın Amasra ilçesinde kedinin başına sıkışan plastik kutu vatandaşlar tarafından çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Amasra'ya bağlı Tarlaağzı köyünde oturan Yasemin Günay, evin önünden kedi sesi gelmesiyle dışarıya çıktı. Yasemin Günay kedinin başının plastik kutuya sıkıştığını gördü. Sağa sola koşturan kediyi yakalayan Yasemin Günay, komşularının yardımıyla kovayı kedinin başından çekip çıkardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi daha sonra koşarak uzaklaştı. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BAŞI PLASTİĞE SIKIŞAN KEDİYİ KURTARDILAR - Son Dakika