Başı pres makinesine sıkışan işçi öldü - Son Dakika

Başı pres makinesine sıkışan işçi öldü
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir sac fabrikasında çalışan Batırcan İbrahimov, başının pres makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir sac fabrikasında çalışan Batırcan İbrahimov, başının pres makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde Gebze Barış Mahallesi'nde bulunan bir sac fabrikasında meydana geldi. Batırcan İbrahimov, çalıştığı pres makinesine başının sıkışması sonucu ağır yaralandı. Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan işçiyi hastaneye kaldırdı. İbrahimov yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:44 Kaynak: DHA
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