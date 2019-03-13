Son Dakika Haberleri: Başı Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Başı Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

18 dakika önce

Kırıkkale'de dere kenarındaki demir korkuluklara başı sıkışan küçük köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Başı Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Kırıkkale'de dere kenarındaki demir korkuluklara başı sıkışan küçük köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde dere kenarındaki demir korulukların arasına başı sıkışan köpeğin ses çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, köpeğin başının sıkıştığı demirleri keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Daha sonra Kırıkkale Belediyesine ait veteriner tarafından köpeğin muayenesi yapıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:43 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa
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