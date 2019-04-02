Başı Şimdi de Hediye Saatle Belaya Girdi

DFB Başkanı'nın Ukrayna'lı işadamı ve eski Federasyon Başkanı Grigori Surkis'den pahalı saat hediye aldığı ortaya çıktı.

DFB Başkanı'nın Ukrayna'lı işadamı ve eski Federasyon Başkanı Grigori Surkis'den pahalı saat hediye aldığı ortaya çıktı. Değeri en az beş rakamlı sayılarla ifade edilen pahalı saati hediye alan Grindel, aldığı hediye ile ilgili DFB yönetimini ve ilgili birimlere bilgi vermediği de belirlendi.



18 AY ÖNCE



Grindel, Ukrayna'lı Surkis'den pahalı saati yaklaşık 18 ay önce doğum günü hediyesi olarak aldığı öğrenildi. Grindel, gazetecilerin pahalı saatle ilgili sorularına ne yazılı ne de sözlü şimdiye kadar cevap vermedi. Grindel ile Surkis, UEFA'da birlikte delege olarak da bu yılın şubat ayına kadar görev yaptı. DFB Başkanı Grindel'in DFB'nin Denetleme Kurulu üyeliği için 78 bin euro maaş aldığı da önceki gün ortaya çıkmıştı. Haksız kazanç nedeniyle Grindel büyük eleştiriler almıştı. Alman basını adı skandallara karışan Grindel'in istifasına sayılı günler kaldığını yazdı. Grindel skandalların ortaya çıkmasından sonra etkinliklerde de yer almıyor. Şimdilik sessizliğe büründü.



ÖZİL İLE GÜNDOĞAN'I HEDEF YAPMIŞTI



Grindel, Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmelerini eleştirmiş, basına verdiği demeçle iki yıldız futbolcuyu hedef tahtası yapmıştı. Grindel'in konuyla ilgili yaptığı eleştiriden sonra Özil ile Gündoğan, ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. İki futbolcu sahaya her çıktıklarından ırkçılar tarafından ıslıklanıp hakarete uğramıştı. Kendisine yönelik ırkçı saldırıların artması üzerine Mesut Özil, Grindel'i sert dille eleştirerek Alman milli takım formasını bir daha giymeyeceğini duyurmuştu. Grindel, yaşanan krizi iyi yönetmemekle suçlanmıştı.

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