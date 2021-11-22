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Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık - Son Dakika

Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık

22.11.2021 18:18

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu kişinin cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, hastanede verdiği 132 günlük hayatta kalma savaşını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlandığı anlarda kızının tabutuna sarılan baba Metin Aydın, "Kızım biz seni koruyamadık, bundan sonra seni Allah koruyacak. Rüyalarımda göreceğim seni" diyerek ağladı.

Olay, 12 Temmuz günü Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklendi. Cinsel istismar girişiminde bulunan A.M., kendisine direnen Ayşegül Aydın'ın boğazını sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

132 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'de özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. 132 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ayşegül Aydın, dün gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze namazı bugün Gebze Pelitli Mahallesi'nde bulunan Pelitli Merkez Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Ayşegül'ün babası Metin Aydın, annesi Şükran Aydın, yakınları, vatandaşlar ve okul arkadaşları katıldı.

"RÜYALARIMDA GÖRECEĞİM SENİ"

Kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Metin Aydın ve anne Şükran Aydın, cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Cenaze sırasında zor anlar yaşayan Şükran Aydın'ı, bir kadın jandarma astsubay teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazının kılınmasından önce uzun süre kızının tabutuna sarılıp, tabutu öpen baba Metin Aydın, 'Kızım biz seni koruyamadık bundan sonra seni Allah koruyacak. Rüyalarımda göreceğim seni' diyerek gözyaşı döktü. Ayşegül Aydın'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

Ayşegül Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı: Rüyalarımda göreceğim seni
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık
Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık

Ayşegül Aydın, Metin Aydın, Afganistan, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başı taşla ezilen Ayşegül, yaşam mücadelesini kaybetti! Acılı babanın sözleri yürek parçaladı: Biz seni koruyamadık - Son Dakika
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