Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika

Çukurçayır Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017'de eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede öldürülen Kaynak'ın üzerinde sperm izleri de saptandı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüpheli A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, tutuklandı.

2,5 YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİLER

Haklarında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan N.B. ve A.K. için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Raporda; Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm izi örneklerinin, sanıklarla uyuşmadığına ve olay yerinden alınan örneklerle sanıkların parmak izi ile avuç izlerinin aynı olmadığına yer verildi. Raporun ardından avukatlarının da itiraz üzerine, 2 sanık, yaklaşık 2,5 yıl tutuklu bulundukları cezaevinden, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

YAKIN ÇEVRESİ VE OTURDUĞU BÖLGEDEN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Pınar Kaynak cinayetinin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Kriminal Daire Başkanlığı özel ekip kurup, yeniden çalışma başlattı. Sürdürülen soruşturmada Pınar'ın üzerinde bulunan spermden alınan DNA profilinin belirlenmesi üzerine ekipler, kadının yakın çevresi ve oturduğu bölgedeki kişilerden DNA örneklerini aldı.

DNA EŞLEŞMESİ SAPTANDI

Şüphelilerden Pınar ile aynı mahallede oturan Mustafa Gülyüz'de DNA eşleşmesi tespit edildi. Takibe alınan ve katil zanlısı olduğunu belirlenen Mustafa Gülyüz ile cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunda cinayet iddiasını reddedip, aralarında öne sürdüğü ilişkiyi itiraf eden Gülyüz ve diğer şüpheli Parmak, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Cinayetle ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "tecavüz" iddiasıyla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davaya ilişkin ilk duruşmaya, katil zanlısı Mustafa Gülyüz ve cinayete yardım ettiği öne sürülen Necati Parmak, kent dışında tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Pınar Kaynak'ın aile fertlerinin de yer aldığı duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

"KOLU VE YÜZÜ YARALI HALDEYDİ"

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Mustafa Gülyüz, suçsuz olduğunu söyleyerek "Maktulu yakından tanımıyorum, sadece arkadaşlarımın yanında görünce selamlaşıyorduk. Olay akşamı mahalleden tanıdığım Necati ile buluştuk. Kendisiyle Çukurçayır Mahallesi'ne gitmek için yola çıktık. Yolda karşılaştığımız ve köprüde oturan kızı görünce, yanına yaklaştık. Kolu ve yüzü yaralı haldeydi. Aracımıza aldığımız kadınla olay mahalline gittik. Bize 'alkol var mı?' diye sordu. Esrar vardı hep birlikte esrar içtik. Saat 23.00'da eşinin aramasıyla bizi orada bırakan Necati, aracıyla ayrılıp, evine gitti. Maktulle ilişkiye girdik. Bir süre orada oturduk. 'Gidelim' dememe rağmen benimle gelmedi. Oradan ayrılıp, yürüyerek eve gittim. Sonrasını bilmiyorum" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Mahkeme başkanının maktule ait adli tıp raporunda zorlama ve tecavüz şüphesine yönelik sorusu üzerine Gülyüz, "Tecavüz iddiasını kabul etmiyorum. Öyle bir şey olsa çevredeki evlerden duyan, gören olurdu. Sonrasında neler yaşandığı bilmiyorum. Cinayette bir dahiim yok. Ertesi gün kalktığımda sabah polisleri, olay yerine giderken gördüm. Cinayet iddiasını kabul etmiyorum" diye konuştu.

"OLAYI SABAH ÖĞRENDİM"

Cinayete yardım ettiği öne sürülen ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Necati Parmak da, "Eşim arayınca, onları bırakıp, araçla bölgeden ayrıldım. Eve geldiğimde, terasta içki içerken, motosikletli bazı şahısların, olay yerine doğru gittiğini gördüm. Bunlar, bölgede geri dönüşüm atıkları toplayan kişilerdi. Kim olduklarını bilmiyorum. Sabah işe gittiğimde, olayı durakta duydum. Telefonla Mustafa'yı aradım. 'Akşamki kadın öldürülmüş' dedim. O da 'cinayeti kim işlediğini bilmediğini, en son kadını bırakıp, bölgeden ayrıldığını' söyledi" diye konuştu.

Tanık ve avukatları dinleyen mahkemeye heyeti, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.