Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi

ANTALYA'da, başı tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ANTALYA'da, başı tel örgüye sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen Ziynet Usluer, "O kediyi her gün elimle besliyorum. Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum" dedi. Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde beslediği kedinin başının, apartmanın odunluk penceresindeki tel örgüye sıkıştığını gören Ziynet Usluer, kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Usluer'in ihbarıyla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan itfaiyeciler, tel örgüyü keserek, kediyi kurtardı. İtfaiye görevlilerinin çalışmalarını ağlayarak izleyen Ziynet Usluer, "Ben o kediyi her gün elimle besliyorum. Sabah yine beslemek için geldiğimde tele sıkıştığını fark ettim. Uğraştım ama çıkaramayınca itfaiyeye bildirdim. Gelip, kurtardılar. Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum" dedi. İtfaiye görevlilerinin çalışmalarını ağlayarak izleyen Ziynet Usluer, "Ben o kediyi her gün elimle besliyorum. Sabah yine beslemek için geldiğimde tele sıkıştığını fark ettim. Uğraştım ama çıkaramayınca itfaiyeye bildirdim. Gelip, kurtardılar. Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum" dedi. Usluer, kediyi kurtaran ekiplere defalarca teşekkür etti. L



Muratpaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Başı tel örgüye sıkışan kediyi kurtarma çalışmalarını ağlayarak izledi - Son Dakika

Son Dakika

HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek

Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!

Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor

Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu

Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı

Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var

Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı