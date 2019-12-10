Başı tenekeye sıkışan köpek, kurtarıldı
6 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde başı tenekeye sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:16 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl ilçesinde başı tenekeye sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İnegöl ilçesinde zeytin tenekesinin içindeki kalıntıları yemeye çalışan köpeğin başı, sıkıştı. Durumu fark eden çevre sakinleri, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, köpeği barınağa götürdü. Ekipler, yapılan çalışmayla köpeği kurtardı. Rahatlayan köpeğe, burada su ve mama verildi.
Son Dakika Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı