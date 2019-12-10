Son Dakika Haberleri: Başı tenekeye sıkışan köpek, kurtarıldı
Son Dakika Güncel Başı tenekeye sıkışan köpek, kurtarıldı - Son Dakika

Başı tenekeye sıkışan köpek, kurtarıldı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde başı tenekeye sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başı tenekeye sıkışan köpek, kurtarıldı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde başı tenekeye sıkışan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İnegöl ilçesinde zeytin tenekesinin içindeki kalıntıları yemeye çalışan köpeğin başı, sıkıştı. Durumu fark eden çevre sakinleri, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, köpeği barınağa götürdü. Ekipler, yapılan çalışmayla köpeği kurtardı. Rahatlayan köpeğe, burada su ve mama verildi.


İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:16 Kaynak: DHA
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