Başı ve kolları olmayan cesette 'bıçak' detayı - Son Dakika
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Başı ve kolları olmayan cesette 'bıçak' detayı

20.01.2023 15:06
Başı ve kolları olmayan cesette 'bıçak' detayı

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki ormanda başı ile kolları olmayan cesede ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki ormanda başı ile kolları olmayan cesede ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. İlk incelemeye göre cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Santral Mahallesi 3270 Sokak'ta meydana geldi. Ailesi ile gezintiye çıkan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş, yol kenarındaki ormanda ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve başı ile kollarının bulunmadığını belirledi. Çıplak olduğu da görülen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İlk incelemeye göre; cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.Polis kayıp müracaatlarını inceleyip, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.


Kaynak: DHA
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Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başı ve kolları olmayan cesette 'bıçak' detayı - Son Dakika

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