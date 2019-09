Başıboş at çok, önlem yok

Eskişehir'de birçok trafik kazasına sebep olan başıboş atlar hala cadde ve sokaklarda görülürken, sıkıntıya karşı çözüm alınmaması mahalle muhtarlarını da isyan ettiriyor.



Eskişehir'in birçok mahallesinde bulunan başıboş atlar tehlike saçmaya devam ediyor. Özellikle çevre yolunda kazalara sebep olan atlara karşı yetkililer halen bir çözüm almış değil. Onlarca at mahalle içlerinde de kirliliğe neden oluyor. Atların toplanmaması da vatandaşların tepkisine neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde çevreyoluna çıkarak kazaya sebebiyet veren ve ardından telef olan iki at sonrasında da yetkililerden bir çalışma başlatılmaması özellikle atların yoğun olduğu mahalledeki muhtarların da tepkisine neden oluyor.



"Başıboş atlar hırsızlık suçlarında da kullanılıyor"



Gazipaşa Mahalle Muhtarı Gülnazik Yüksel, atların mahalle içlerinde gezerek tehlike oluşturduğunu söyledi. Mahallede vatandaşların bahçelerine de atların zarar verdiğini belirten muhtar Yüksel, "Bu atlar sabah mahallenin ortasındaydı. Birileri yola çıkmasın diye bağlamış. Burası çevreyolunun kenarı, bu atlar akşama kadar burada durur. Akşam salarlar milletin domatesini, biberini, emeğini yerler. Emniyete bunların toplatılması için söyledik. Benim mahallemde kışın çok hırsızlık oldu. Yazın gelip kışın gidenler var. Adamların evlerinin camlarındaki çerçevelerini, demir kapılarını, demir parmaklıklarını her şeyi götürdüler. Bahçelerin etrafını çeviren teller bile gitti. Bunu emniyet biliyordu. Adam hırsızlıktan gelirken vatandaş video çekip bize atıyor. Biz durumu emniyete bildirdik. Emniyetten geldiler sadece baktılar. At var, araba var üzerinde 2 tane çocuk. Ama sonuç alınamıyor" dedi.



"Belediyeler bunları toplayıp bir yer yapabilir"



Yetkililer tarafından başıboş atlara çözüm alınmadığını belirten Yüksel, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Çip taktılar atlara yine çözüm olmadı. İşin gerçeğini söyleyeyim. Atıyorum şimdi bu at Ali'nindir. Eğer bu at bir suça karışmışsa kimse sahiplenmez. Suça karışmıyorsa at Ali'nindir, ama suça karıştıysa kimsenin değildir. Kimse atı sahiplenmiyor ki cezayı kime yazacaksın? Belediye için çok zor ama emniyet tarafından baskı yapılabilir ve atlar bir yere toplatılabilir." - ESKİŞEHİR