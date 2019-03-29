Son Dakika Haberleri: Başıboş At Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı

Başıboş At Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı

2 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, karayoluna çıkan başıboş atın neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Başıboş At Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, karayoluna çıkan başıboş atın neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Kocagür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın'dan Nazilli yönüne seyir halinde olan 09 PU 647 plakalı otomobil, Aydın- Denizli Karayolu Kocagür kavşağına geldiğinden önüne aniden çıkan başıboş ata çarptı. Aracın kaputuna çarparak gidiş yönünün diğer şeridine düşen ata, arkadan gelen 09 R 7996 plakalı başka bir otomobil daha çarptı.

Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazaya neden olan başıboş atın telef olduğu kazada, her iki otomobilde de büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgede başıboş atların sürekli kazaya neden olduğuna işaret eden sürücüler, hayvan sahipleri ve yetkililerden karayolu güzergahında önlem alınmasını talep etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Denizli, Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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