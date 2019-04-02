Son Dakika Haberleri: Başıboş At Kazaya Yol Açtı

Başıboş At Kazaya Yol Açtı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari araç önüne aniden başıboş ata çarptı.

Başıboş At Kazaya Yol Açtı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari araç önüne aniden başıboş ata çarptı.

Alınan bilgilere göre, İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Metin K. yönetimindeki 16 ACR 420 plakalı hafif ticari araç, önüne aniden çıkan başıboş ata çarptı. Kazada aracın ön camı ve önünde kaputunda maddi hasar meydana geldi. Sürücü ve araç içerisinde bulunan ailesi kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonucu hafif ticari aracın çarptığı at yaralandı. Yaralı at olay yerine gelen belediye tarafından kepçeyle kaza yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için yolda önlemler aldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:13 Kaynak: İHA

Alanyurt, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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