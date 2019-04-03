Başıboş At Kazaya Yol Açtı

Başıboş at kazaya yol açtı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari araç önüne aniden başıboş ata çarptı.

Başıboş at kazaya yol açtı



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari araç önüne aniden başıboş ata çarptı.

Alınan bilgilere göre, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Metin K. yönetimindeki 16 ACR 420 plakalı hafif ticari araç, önüne aniden çıkan başıboş ata çarptı. Kazada aracın ön camı ve önünde kaputunda maddi hasar meydana geldi. Sürücü ve araç içerisinde bulunan ailesi kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonucu hafif ticari aracın çarptığı at yaralandı. Yaralı at olay yerine gelen belediye tarafından kepçeyle kaza yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için yolda önlemler aldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi

Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!