Başıboş at otobana çıktı, vatandaş peşine düştü - Son Dakika

Başıboş at otobana çıktı, vatandaş peşine düştü

24.01.2021 14:34

Başıboş at otobana çıktı, vatandaş peşine düştü Araçlarıyla otobanda hızla koşan başıboş ata yetişemediler O anları kaydeden vatandaşların tepkisi hem güldürdü hem de düşündürdü Uzun uğraşlar sonucu yakalanan at güvenlik ekiplerine teslim edildi Gaziantep'te, kısıtlama nedeniyle boş kalan...

Başıboş at otobana çıktı, vatandaş peşine düştü

Araçlarıyla otobanda hızla koşan başıboş ata yetişemediler

O anları kaydeden vatandaşların tepkisi hem güldürdü hem de düşündürdü

Uzun uğraşlar sonucu yakalanan at güvenlik ekiplerine teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, kısıtlama nedeniyle boş kalan otobana dalan başı boş bir at, duyarlı vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra güvenlik ekiplerine teslim edildi. Otobanda çok hızlı koşan atı, bindikleri onlarca beygir gücündeki araçlarıyla güçlükle yakalayan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan o anları ise güldürdü.

Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlaması nedeniyle pek çok oto yol boş kalırken, yaşanan boşluk başı boş hayvanların otoyola girmesine neden oldu. Gaziantep'te de kısıtlama nedeniyle boş otobana dalan bir at, hem korku dolu hem de komik anların ortaya çıkmasına neden oldu. Gaziantep- Şanlıurfa Otoban yolunda hızlı şekilde koşan başı boş at, az sayıdaki araç trafiğini ve kendi sağlığını tehlikeye atarken, araçlarıyla o yoldan geçen nakliyeci Osman ve Fatih Günaslan kardeşlerin atı yakalama çabaları ise güldürdü.

Onlarca beygir gücündeki araç bir ata yetişemedi

Araçlarıyla uzun süre atı takip eden Osman ve Fatih Günaslan kardeşler, onlarca beygir gücündeki araçlarıyla başı boş ata yetişmekte oldukça zorlandı. O anları cep telefonu ile ölümsüzleştiren kardeşlerin, "Arkadaşlar arabamızın motor gücü kaç beygir bilmiyoruz ama bir atı yakalayamıyoruz" diyerek gülüşmesi ise dikkat çekti. Uzun uğraşlar sonucu otobanda yorulan atı bir köşede sıkıştıran kardeşler, boynuna ip geçirdikleri atı önce besleyip suyunu verdi, sonra da güvenlik ekiplerine teslim etti.

"Otobanda yol alırken önümüzde çok hızlı koşan bir at gördük"

Yaşanan o anları anlatan kardeşlerden Fatih Günaslan, "Otobandan Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine doğru giderken yolda bir anda başı boş şekilde çok hızlı koşan bir at gördük. Biz de atı o şekilde bırakmamak ve trafiği riske atmamak adına bir çözüm bulmaya çalıştık. Bir süre atı kovaladık ama çok hızlıydı yakalayamadık. Sonrasında atı üçüncü şeritte sıkıştırdıktan sonra boynuna ip geçirerek yakaladık. Ardından da atı yol dışında yeşil alana çıkararak bağlayıp polis ve jandarma ekiplerine bilgi verdik. Bir süre sonra jandarma ekipleri geldi ve atı onlara teslim ettik. Hem atın sağlığını korumak hem de oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek için böyle bir şey yaptık" dedi.

"Onlarca beygir gücündeki aracımızla bir ata yetişemedik"

Atı gördükten sonra yakalayıp kurtarmak için çabaladıkların ve çok zorlandıklarını söyleyen Fatih Günaslan, "Yolda ilerlerken bir anda karşımıza o at çıkınca çok şaşırdık. Kendi aramızda gülmeye başladık. Çünkü at çok hızlıydı koşuyordu ve biz bir ara onlarca beygir gücündeki aracımızla bir ata yetişemedik. Ortalama iki üç kilometre kovaladıktan sonra atı yakalayabildi. Çok da güzel bir attı. O yüzden incitmek de istemedik. İnşallah sahibi de bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

"Su verip, otlattıktan sonra yetkililere teslim ettik"

Atı yakaladıktan sonra yol kenarındaki yeşil alana bağladıklarını ve su verdiklerini belirten Günaslan, sonrasın da jandarma ekiplerin teslim ettiklerini belirterek, "Kısıtlama nedeniyle yol da sakindi. At da muhtemelen bu yüzden yola atlamış olabilir. Bize denk geldi ve biz de yakalayıp güvenli bir şekilde bağladık hayvanı. Epey yorulmuştu, su verdik ve sonrasında yol kenarında otlanırken de yetkililere bilgi vererek teslim ettik çok şükür. O anki şaşkınlıkla o anları videoya da aldık" diye konuştu.

Başıboş at otobana çıktı, vatandaş peşine düştü
Başıboş at otobana çıktı, vatandaş peşine düştü
Başıboş at otobana çıktı, vatandaş peşine düştü
Başıboş at otobana çıktı, vatandaş peşine düştü

Şanlıurfa, Gaziantep, Jandarma, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başıboş at otobana çıktı, vatandaş peşine düştü - Son Dakika


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