Son Dakika Haberleri: Başıboş at trafikte sürücülere zor anlar yaşattı
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Başıboş at trafikte sürücülere zor anlar yaşattı

1 saat önce

Başıboş at trafikte sürücülere zor anlar yaşattı Başıboş atlar tehlike saçıyorBURSA - Bursa'da başıboş atlar tehlike saçmaya devam ediyor.

Başıboş at trafikte sürücülere zor anlar yaşattı
Başıboş atlar tehlike saçıyor
BURSA - Bursa'da başıboş atlar tehlike saçmaya devam ediyor.
11 Eylül Bulvarı Osmangazi Spor Komplesi önündeki orta refüjde bulunan ve nereden geldiği belli olmayan başıboş at sürücülere zor anlar yaşattı. Bir vatandaş, yola çıkmaya çalışan atı engellemek için seferber oldu. Sürücüleri dikkatli olması için ikaz eden vatandaş, daha sonra başı boş atı refüjdeki bir ağaca bağladı.
İhbar üzerine zabıta ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. Osmangazi Zabıta Müdürü Erhan Altıparmak'ın da katıldığı operasyonla at refüjden alınarak araca yüklendi. Başıboş at, sahibi ortaya çıkana kadar muhafaza edilmek üzere Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüldü.
Başıboş at trafikte sürücülere zor anlar yaşattı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:07 Kaynak: İHA
Osmangazi, Eylül, Bursa, Genel
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