Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkarıyor - Son Dakika
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Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkarıyor

06.05.2022 10:28

Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkarıyor Bursa'da başıboş bırakılan 3 at ilçe merkezinde kazaya davetiye çıkardı.

Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkarıyor

BURSA - Bursa'da başıboş bırakılan 3 at ilçe merkezinde kazaya davetiye çıkardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 at İnegöl-Bursa karayoluna çıktı. Otomobillerin ve ağır vasıtaların yanlarından geçmesinden ürken atlar koşturmaya başladı. Kısa süre koşuşturan başıboş atlar araçların yoğun olduğu trafikte kazaya davetiye çıkardı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda ana yolda koşturan atlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkarıyor
Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkarıyor
Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkarıyor
Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkarıyor

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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş atlar karayolunda kazaya davetiye çıkarıyor - Son Dakika


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