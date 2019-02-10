Son Dakika Haberleri: Başıboş Atlar Sokağa Döküldü

Başıboş Atlar Sokağa Döküldü

1 saat önce

Eskişehir kent merkezinde başıboş şekilde gezen 6 at görenleri hayrete düşürdü.

Başıboş Atlar Sokağa Döküldü, System.String[]
Eskişehir kent merkezinde başıboş şekilde gezen 6 at görenleri hayrete düşürdü.

Eskişehir'deki sahipsiz atlar bölgede başıboş şekilde dolaşmaya devam ediyor. Atlar, çoğu zaman caddelerde ve sokaklarda tehlike saçarken Emek Mahallesi Ersu Bulvarı'nda görülen görüntüler ise vatandaşları oldukça şaşırttı. Öğle saatlerinde görüntülenen sahipsiz gezen 6 at, mahalledeki sokağı trafiğe kapattı. Birçok vatandaş ise ilginç görüntüleri fotoğraflayarak tepkilerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:54 Kaynak: İHA

Emek Mahallesi, Eskişehir, Güncel
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