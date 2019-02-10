Başıboş Atlar Sokağa Döküldü
1 saat önce
Eskişehir kent merkezinde başıboş şekilde gezen 6 at görenleri hayrete düşürdü.
Eskişehir
kent merkezinde başıboş şekilde gezen 6 at görenleri hayrete düşürdü.
Eskişehir'deki sahipsiz atlar bölgede başıboş şekilde dolaşmaya devam ediyor. Atlar, çoğu zaman caddelerde ve sokaklarda tehlike saçarken Emek Mahallesi
Ersu Bulvarı'nda görülen görüntüler ise vatandaşları oldukça şaşırttı. Öğle saatlerinde görüntülenen sahipsiz gezen 6 at, mahalledeki sokağı trafiğe kapattı. Birçok vatandaş ise ilginç görüntüleri fotoğraflayarak tepkilerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:54 Kaynak: İHA
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