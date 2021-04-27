Başıboş atlar sürücülerin korkulu rüyası oluyor - Son Dakika

Başıboş atlar sürücülerin korkulu rüyası oluyor
27.04.2021 14:11
Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte başta kırsal kesimler olmak üzere cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan atların sayısında da artış yaşandı.
Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte başta kırsal kesimler olmak üzere cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan atların sayısında da artış yaşandı.
Gazipaşa mahallesinde başıboş gezen atlar araç sürücülerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda gezen başıboş atların sayısı da arttı. Trafikte birçok kazaya neden olan atlar, mahallede yer alan yolları kullanmak zorunda kalan sürücüleri tedirgin ediyor. Vatandaşlar başıboş atların toplanması veya sahiplerinin bulunup cezalandırılması konusunda yetkililerden yardım bekliyor. - ESKİŞEHİR
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