Başıboş atlar yine kazaya neden oldu - Son Dakika
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Başıboş atlar yine kazaya neden oldu

08.07.2022 03:39
Başıboş atlar yine kazaya neden oldu

Aydın-Denizli karayolu Kocagür mevkiinde sahipleri tarafından başıboş vaziyette bırakılan atlar sürücülerin korkulu rüyası haline geldi.

Aydın- Denizli karayolu Kocagür mevkiinde sahipleri tarafından başıboş vaziyette bırakılan atlar sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Sürekli boş boş atların kazaya neden olduğu bölgede gece bir at kazası daha yaşandı.

Gece Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan 26 BE 772plakalı otomobil aniden yola fırlayan başıboş ata çarptı. Kazada araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken araç sürücüsünün de hafif yaralandığı öğrenildi. Kazadan sonra telef olarak yol ortasında kalması nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekiplerinin atı yoldan kaldırması üzerine trafik akışı normale döndü.

Bölgedeki kazaların en büyük sebebi atlar

Genellikle cambazlıkla geçimini sağlayan kişilerin yaşadığı Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun başıboş atlardan kaynaklandığını belirten vatandaşlar, bölgeden geçerken her an kaza riski yaşadıklarını belirterek "Bölgeyi tanıyanlar buradan geçerken her an yola at çıkmasına karşı dikkatli davranıyorlar. Ancak yabancılar için çok büyük tehlike oluşturuyor. Yolda 90 kilometre hızla seyir halindeyken bir anda yola atlar fırlıyor. Yetkililerin bu soruna çare bulmasını ve sahiplerinin de atları bu şekilde başıboş bırakmamasını istiyoruz" diye konuştular. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Denizli, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş atlar yine kazaya neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başıboş atlar yine kazaya neden oldu - Son Dakika
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