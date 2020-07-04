Başıboş bırakılan eşeği, hayvanseverin dikkati kurtardı - Son Dakika

Başıboş bırakılan eşeği, hayvanseverin dikkati kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde kırsala terk edilen bir eşek araç çarpması sonucu telef olurken, diğer eşek ise aç ve susuz halde bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde kırsala terk edilen bir eşek araç çarpması sonucu telef olurken, diğer eşek ise aç ve susuz halde bulundu. Doğaseverlerin ölmek üzereyken bulduğu eşek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım Besleme ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

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Aydın'ın Söke ilçesinde kırsal bir alana terk edilen eşekleri fark eden duyarlı bir vatandaş, eşeğin kurtarılması için durumu Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden EKODOSD ekipleri azat edilen eşeklerden birinin araç çarpması sonucu öldüğünü diğerinin ise kötü bir durumda olduğunu tespit etti. Azat edilen ve bir deri bir kemik kalarak bakıma muhtaç olan eşeği alan EKODOSD üyeleri hayvanı besleyerek durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Gönderilen özel bir araçla hayvanı teslim alan Büyükşehir ekipleri gerekli tedavinin yapılması için eşeği teslim aldı.


"Ne olacak bu eşeklerin hali"


Duyarlılıklarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Bu konunun yasal bir çerçeve içinde mutlaka çözümlenmesi gerekmektedir. İnsanlığa güçten düşünceye kadar hizmet eden eşeklerin sonu bu olmamalı, mutlaka bir çözüm bulunmalıdır. Yaşamı boyunca insanlığa büyük hizmet etmiş olan eşek, güçten düşünce sahibi tarafından azat edilerek, doğaya bırakılıyor. Eşeklere hiçbir kurum sahip çıkmıyor. Yasal çerçeve içinde eşeklerle ilgili bir ödeneğin olmadığı, bu hayvanların rehabilite edileceği ve barınabileceği bir tesis de bulunmadığından eşekler başıboş bir şekilde, doğada ve yollarda karınlarını doyurmaya çalışıyor. Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı da eşekler ancak bir şahsın arazisine girerse müdahale edebileceklerini söylüyorlar. Araziye girdiklerinde kır bekçileri tarafından alınarak, hemen her köyde bulunan tokat denilen bir nevi bu tür hayvanların hapsedildiği etrafı çevrili bir alana konuluyor. Sahiplerinin gelerek, eşeklerin kaldıkları gün kadar bedelini ödeyip alması gerekiyor. Zaten eşek azat edilmiş, kimse de hayvanı almaya gelmiyor. Muhtarlığında eşeklere bakmak için ödeneği yok. Eşeklerin durumu sıkıntılı yani" dedi.


"Bu sorun çözülmelidir"


Eşeklerin, insanlara en yararlı hayvanlardan olduğunu hatırlatan Sürücü; "Köylülerin dizlerinde derman bırakmayan yüksek dağlardan, yüzlerce kilo ağırlığındaki zeytin çuvallarını onlar indirir. Kışlık yakacak odunlardan tutun, her türlü eşyayı üzerine yüklerler, hatta o kadar eşyanın üzerine de bazen sahipleri biner yine de "bana mısın" demezler. Ağızları vardır ama dilleri yoktur eşeklerin. Gittikleri yolu unutmayacak kadar akıllı olan eşekler, yıllarca deve kervanlarının önünde kılavuzluk yapmışlardır. Eşeklerine sahip çıkan, onların aileden biri gibi gören, bakımlarını ihmal etmeyen, beslenmelerine titiz davranan köylüler olsa da, ne yazık ki azat edenler de çok. Bugün Bafa Gölü'nün kıyılarında, Latmos Dağları'nda doğada başıboş gezen birçok eşek bulunmaktadır. Bu aslında önemli bir sorundur. Bu sorunu çözecek bir kuruma yetki verilmelidir" dedi. - AYDIN

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 08:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başıboş bırakılan eşeği, hayvanseverin dikkati kurtardı - Son Dakika

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