Üye Girişi
Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

24.06.2021 09:41

Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı.

Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddede başıboş gezen büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu Caddesi üzerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola çıkan başıboş büyükbaş hayvan sürüsü sürücülere zor anlar yaşattı. Yol ortasında ilerleyen sürü, araçların önüne çıkarak trafiği engelledi. Sürücüler de kornaya basarak hayvanları yoldan çıkarmak için uğraştı.

Hayvan sürüsü bir süre sonra yoldan çıktı.

Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı
Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı
Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı
Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

Yeniköy, Kayseri, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor 09:41 Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli 09:32 Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı 09:21 Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı
Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü 09:17 Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu 09:13 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: 09:06 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor 22:30 Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı 21:03 Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı

Son Dakika Haberleri
09:34 Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
09:32 Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli
09:23 Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı
09:20 Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı
09:14 Örümcek Adam kostümü giyen adam Papa'nın önünü keserek maske hediye etti
09:13 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti
09:12 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu
09:11 Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi öğrenen Akşener, geri dönerek özür diledi
09:09 Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı
09:05 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti 36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları altüst etti         
09:50
Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi         
09:35
Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı         
09:23
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti         
09:14
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti         
20:57
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 09:57:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başıboş büyükbaş hayvan sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement