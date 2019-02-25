Başıboş Dolaşan Pitbull, Yakalanarak Barınağa Götürüldü

ÇORUM'da, bir okulun çevresinde başıboş dolaşan pitbull cinsi yaralı köpek, öğrencilerin ihbarı üzerine yakalanarak tedavisi için barınağa götürüldü.

ÇORUM'da, bir okulun çevresinde başıboş dolaşan pitbull cinsi yaralı köpek, öğrencilerin ihbarı üzerine yakalanarak tedavisi için barınağa götürüldü. Kentte geçen hafta bir okula giren pitbull, 2 öğrenciyi yaralamıştı.



Aşıklar Tepesi mevkiindeki Eti Lisesi'nin çevresinde dolaşan pitbull cinsi köpeği gören öğrenciler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, köpeği yakalayarak belediye ekiplerine teslim etti. Yaralı olduğu anlaşılan köpek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kafese konularak, tedavisi için Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.



Kentte Cuma günü pitbull cinsi bir köpek, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na girmişti. Spor salonunda eğitim gören öğrencilere saldırıp, 2 çocuğu yaralayan köpek, yakalanarak barınağa götürülmüştü.



- Çorum

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